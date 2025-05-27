Жители Анжеро-Судженска много лет задыхаются из-за целого озера из нефтепродуктов

Жители Анжеро-Судженска жалуются, что прямо у их домов разлилось целое озеро из нефтепродуктов. Об этой ситуации пишет VSE42.Ru .

По словам кузбассовцев, проблема существует уже несколько лет, но сейчас ситуация обострилась: в жаркую погоду токсичные испарения наполняют воздух едким запахом, затрудняя дыхание. Предполагают, что источником загрязнения стали заброшенные цистерны бывшего стекольного завода.

По словам очевидцев, вместо правильной утилизации опасные химикаты просто закопали в землю. Со временем емкости разрушились — и нефтепродукты вышли на поверхность, образовав огромное токсичное пятно. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что жидкость в озере темная и густая.

Правоохранительные органы начали расследование. Сибиряки надеются, что также будут предприняты действия по очистке территории.

Ранее сообщалось, что более 7,5 млрд руб. выделили на защиту акватории Керченского пролива.