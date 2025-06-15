Жители бегут из Тегерана: столица встала в многокилометровых пробках
Ситуация в Тегеране сейчас: сотни жертв, разрушения и исход населения из города
Фото: [pxhere.com]
Израиль не прекращает наносить удары по территории Ирана. В частности, подвергся атаке аэропорт в Мешхеде, который является вторым по величине в стране и находится в священном для шиитов городе. Ранее израильские военные уже наносили удары по аэропорту в Тегеране. По заявлениям представителей Армии обороны Израиля, целью атаки стал иранский самолет-заправщик, находившийся в аэропорту.
Стоит отметить, что Мешхед находится примерно в 2300 километрах от Израиля. На данный момент это самый дальний удар, нанесённый Израилем по территории Ирана.
Последняя информация о происходящем в Иране:
В результате атак Израиля, по данным Министерства здравоохранения Ирана, погибло 128 человек, а около 900 получили ранения;
На дорогах, ведущих из города, образовались многокилометровые заторы. Люди покидают столицу из-за обострения конфликта с Израилем. Торговые центры, станции метро, мечети и образовательные учреждения открыты в качестве убежищ;
Вследствие нападений на жилые кварталы началась паника. В результате диверсии была нарушена работа системы водоснабжения, и улицы оказались покрыты нечистотами;
Пять автомобилей, оснащённых взрывными устройствами, были задействованы в нападениях, предположительно нацеленных на учёных, работающих в сфере ядерных исследований;
В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадал отдел полиции в Тегеране, есть пострадавшие;
В связи с ситуацией в Тегеране консульский отдел посольства России временно прекратил свою деятельность. В настоящее время рассматривается возможность эвакуации граждан по сухопутным путям;
Ранее сообщалось, что сразу восемь рейсов Шарджа — Москва отменены из-за ирано-израильского конфликта.