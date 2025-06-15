Жители бегут из Тегерана: столица встала в многокилометровых пробках

Израиль не прекращает наносить удары по территории Ирана. В частности, подвергся атаке аэропорт в Мешхеде, который является вторым по величине в стране и находится в священном для шиитов городе. Ранее израильские военные уже наносили удары по аэропорту в Тегеране. По заявлениям представителей Армии обороны Израиля, целью атаки стал иранский самолет-заправщик, находившийся в аэропорту.

Стоит отметить, что Мешхед находится примерно в 2300 километрах от Израиля. На данный момент это самый дальний удар, нанесённый Израилем по территории Ирана.

Последняя информация о происходящем в Иране:

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