Жители Бирмингема пожаловались на полчища огромных крыс
Крысы размером с кошку разгуливают по улицам английского города
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Жители Бирмингема жалуются на нашествие огромных крыс из-за скопившихся завалов мусора.
Грызуны атаковали город на фоне продолжающейся забастовки мусорщиков. В результате жители вынуждены вызывать частные компании и платить им сотни фунтов стерлингов за вывоз мусора у их домов.
По улицам Бирмингема разгуливают крысы размером с кошку, стоит невыносимая вонь, весь город заставлен мешками с мусором, сообщает издание Independent.
Горожанам сложно жить в городе, который буквально «погрузился в хаос».
Ранее сообщалось о том, что Бастрыкин заступился за мать бойца СВО, живущую с крысами и плесенью.