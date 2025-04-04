Жители Бирмингема пожаловались на полчища огромных крыс

Грызуны атаковали город на фоне продолжающейся забастовки мусорщиков. В результате жители вынуждены вызывать частные компании и платить им сотни фунтов стерлингов за вывоз мусора у их домов.

По улицам Бирмингема разгуливают крысы размером с кошку, стоит невыносимая вонь, весь город заставлен мешками с мусором, сообщает издание Independent.

Горожанам сложно жить в городе, который буквально «погрузился в хаос».

Ранее сообщалось о том, что Бастрыкин заступился за мать бойца СВО, живущую с крысами и плесенью.