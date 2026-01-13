Жители Чехова превратили город в горнолыжный «курорт», отказавшись от машин

В социальных сетях появились видео, на которых горожане используют мотовездеходы и снегоходы для езды по занесенным тротуарам. Эта спонтанная практика, с одной стороны, демонстрирует бытовую изобретательность, а с другой — вступает в противоречие с действующими правилами дорожного движения.

Пока коммунальные службы расчищают основные магистрали, вездеходы способны преодолевать высокие сугробы там, где застрянет обычный автомобиль. Некоторые пользователи в шутку отмечали, что подобный транспорт даже оставляет за собой утрамбованную колею, которой могут воспользоваться пешеходы.

Однако, как пояснили в Госавтоинспекции, такая импровизация нарушает закон. Снегоходы и квадроциклы не относятся к средствам индивидуальной мобильности, и их движение по тротуарам запрещено. Основные риски связаны с безопасностью пешеходов, которые не ожидают появления скоростного транспорта в пешеходной зоне, а также с высоким уровнем шума в ночное время. Штраф за подобное нарушение — вполне реальная перспектива.

Креативный ответ горожан на вызов стихии высветил существующий правовой пробел: в условиях форс-мажора, когда городская инфраструктура временно парализована, четких и легальных альтернатив для мобильности не предусмотрено. Ситуация носит показательный характер для многих муниципалитетов, сталкивающихся с экстремальными погодными явлениями.

Ранее сообщалось, что в Балашихе водитель пересел на снегоход в попытке перехитрить зиму. Ему может грозить штраф.