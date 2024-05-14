Жители деревни Дубранивка скоро смогут посещать новый фельдшерско-акушерский пункт

Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) завершилось в подмосковной деревне Дубранивка городского округа Шаховская. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что в настоящий момент рабочие ведут пусконаладку инженерных систем и оборудования. А непосредственный ввод объекта в эксплуатацию намечен на июнь этого года. Данный ФАП рассчитан на 36 посещений в смену.

Примечательно, что здание нового медицинского учреждения было построено с применением технологий индустриального модульного строительства из готовых конструкций. Также для маломобильных групп населения предусмотрены пониженные бордюры и объекты входных групп.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что новая поликлиника в подмосковной Лобне начнет прием пациентов в первом квартале 2025 года.