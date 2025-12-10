Жители деревни под Челябинском вынуждены покидать дома из-за отключения электричества в мороз

Деревня Ключи под Челябинском второй день остается без тепла из-за масштабного отключения электричества. Из-за аномальных морозов, обрушившихся на регион, более 200 домов в Сосновском районе могут столкнуться с разрывом коммуникаций, сообщил портал 74.RU .

Жители деревни Ключи уже вторые сутки испытывают серьезные проблемы с электроснабжением, а в ночь на среду свет отключили полностью. В условиях сильных морозов это привело к остановке систем отопления. Дома остывают, а люди, по их словам, буквально замерзают.

«Вчера электричество было с перебоями, а сегодня — с часа ночи и до сих пор ничего нет. Дом уже ледяной. Все трубы могут лопнуть. Мы постоянно звоним в «Россети», но на сайте срок восстановления только к 17:00. Это катастрофа!» — поделилась отчаянием местная жительница Виктория.

В компании «Россети Урал» подтвердили инцидент, связав его с экстремальной нагрузкой на сети из-за низких температур. По данным энергетиков, нарушения произошли в квартале «Лесной» на нескольких улицах.

«Энергетики челябинского филиала выехали на место для выявления причины и устранения нарушения. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», — заверили в компании.

Аналогичные проблемы испытывают и в соседней деревне Круглое. Местный житель Дамир сообщил: «Всю ночь не было света, дома +5 градусов. Семью пришлось срочно вывозить в Челябинск».

Ранее сообщалось, что авария лишила новокузнецкий поселок электричества при морозе почти –30 градусов.