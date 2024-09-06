Жители деревни Зарудня теперь могут посещать обновленный фельдшерско-акушерский пункт

Ремонт завершился в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Зарудня городского округа Коломна. Медицинскую помощь здесь будут получать более тысячи семисот человек, в том числе дети. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Глава ведомства Алексей Сапанюк подчеркнул, что в регионе уделяют большое внимание первичному звену и развитию сельской медицины, ведь именно с них начинается профилактика и диагностика заболеваний. В прошлом месяце после ремонта начали прием пациентов три ФАПа, а теперь для пациентов открыл свои двери ФАП в деревне Зарудня.

Здесь пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, а также получить телемедицинскую консультацию. Также фельдшер ведет диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, при необходимости проводит диагностические обследования и записывает пациентов на консультации к профильным специалистам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье столкнулось с серьезным вызовом в первичном медицинском звене, который нужно решать.