Жители десятков деревень сидят без света из-за циклона в Ленобласти

В результате снежного циклона «Джулиан» в Ленинградской области 34 населенных пункта остались без электроснабжения. Об этом стало известно 4 февраля из сообщения администрации Тихвинского городского поселения в соцсетях.

Напомним, ранее этот самый «Джулиан» похозяйничал вдоволь в соседней Новгородской области, оставив без света 22 тыс. местных жителей.

В администрации Тихвина сообщили, что в результате отключения электроэнергии без света остались жители 16 населенных пунктов Цвылевского поселения, 10 — Мелегежского, пяти — Борского, двух — Тихвинского и одного — Коськовского.

«Ситуация с электроснабжением в нескольких поселениях остается напряженной. Подключенные населенные пункты вновь отключаются из-за новых обрывов», — пояснили там.

В администрации сообщили, что ремонтные бригады уже начали работу и делают все необходимое для восстановления электроснабжения.

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