Жители дома на Высоковольтной улице в Раменском скоро смогут вернуться домой

Жители многоэтажного дома на Высоковольтной улице в Раменском смогут вернуться домой примерно через час, доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву врип главы муниципалитета Эдуард Малышев.

Ранее в здание попали обломки беспилотного летательного аппарата. Сейчас на месте работают кинологи.

«Им нужен примерно еще час, после чего люди начнут возвращаться в свои жилые помещения», — рассказал Малышев.

Ранее он рассказал, что часть жителей дома в Спортивном проезде, который был поврежден в результате падения БПЛА, пустят домой сегодня ночью. Некоторых жителей этого же дома, чьи квартиры серьезно пострадали, на время разместят на базе «Сокол».