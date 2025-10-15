Жители Екатеринбурга услышали мощный грохот со стороны карьера
E1.RU: плановые взрывные работы напугали екатеринбуржцев 15 октября
Фото: [Медиасток.рф]
Днем 14 октября в Екатеринбурге жители сразу нескольких районов сообщили о сильном грохоте, который услышали со стороны месторождения недалеко от поселка Рудный. Как уточняет издание e1.ru, звук раздался примерно в 1,5 км юго-западнее населенного пункта.
В администрации Чкаловского района пояснили, что в это время проводились плановые и согласованные взрывные работы. Согласно официальному сообщению, массовый взрыв был запланирован в промежутке с 11:00 до 15:00 по местному времени.
Работы велись на участке недр, расположенном в 1,5 км от поселка Рудный. Власти отметили, что подобные мероприятия согласованы с контролирующими структурами и не представляют угрозы для жителей города.
