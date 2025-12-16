Правительство установит новые правила для лифтовых компаний через единый реестр

Государственная дума РФ утвердила во втором чтении законопроект, который вводит единый государственный реестр организаций, имеющих право обслуживать лифты в многоквартирных жилых домах. Как передает «Парламентская газета», документ призван навести порядок в этой сфере и повысить безопасность миллионов россиян.

Согласно новым нормам, к техническому обслуживанию лифтового оборудования будут допускаться только компании, внесенные в специальный реестр. Правительству РФ также делегируют право устанавливать для таких организаций единые правила работы, включая критерии качества обслуживания и типовую форму договора с управляющими компаниями.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев в своем выступлении подчеркнул, что до сих пор в законодательстве отсутствовали четкие требования к лифтовым службам. По его словам, именно этот правовой вакуум и приводит к росту числа поломок и аварий из-за непрофессионального обслуживания.

Кошелев пояснил, что законопроект впервые на федеральном уровне закрепляет понятие специализированной организации в лифтовом хозяйстве и обязывает все УК и ТСЖ заключать договоры только с такими зарегистрированными компаниями.

Статистика подтверждает актуальность проблемы: по данным Национального лифтового союза, за последние пять лет в стране произошло более 330 несчастных случаев, связанных с лифтами, половина из которых привела к тяжелым травмам или гибели людей. Новый реестр призван минимизировать подобные риски, отсеяв недобросовестных подрядчиков.

