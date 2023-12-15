Жители Финляндии выступят против закрытия границ с Россией - СМИ

Финский вещатель Yle рассказал об акции протеста против закрытия границ Финляндии с Россией. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным СМИ, акцию планируют провести в городе Лаппеенранта. Как рассказала организатор, причиной общественного возмущения закрытие границ стало из-за наличия двойного гражданство у жителей Финляндии, так как у людей есть паспорта обеих стран.

Также жители Финляндии оказались недовольны тем, что правительство не может определиться со своей позицией. Сообщается, что власти то закрывают границы, то открывают. При этом неизвестно, когда вопрос решится окончательно.