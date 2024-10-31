Жители Губкинского в ЯНАО отправили в зону спецоперации три автомобиля

Жители Губкинского поддержали бойцов СВО, отправив крупную гуманитарную помощь в виде трех автомобилей. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на городскую администрацию.

Машины для бойцов спецоперации прошли необходимые проверки, техобслуживание и были подготовлены в лучшем виде. В сборах и организации этого важного жеста участвовали общественники, неравнодушные жители и бизнесмены региона.

Автомобили при этом отправили не пустыми, а начинили гуманитарной помощью. В скором времени подготовят еще партию транспорта, который поможет бойцам на СВО.

Ранее сообщалось, что тонну гуманитарного груза отправили участникам специальной операции из подмосковной Балашихи.