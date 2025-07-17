Жители Хабаровского края стали свидетелями разломанной радуги

В Хабаровском крае очевидцы зафиксировали необычное атмосферное явление — радугу, разделенную на две отдельные части. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash.

Пользователи Сети засняли на видео две отдельные дуги радуги, расположенные на расстоянии друг от друга. Автор канала отметил, что местным жителям повезло стать свидетелями этой редкой красоты недалеко от столицы региона, подчеркнув, что не каждому удается увидеть подобное.

Предполагается, что причиной этого уникального явления могли стать интенсивные дожди и яркое солнечное освещение. Журналисты с долей иронии добавили, что, конечно, не обошлось и без «капельки небесной магии».

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