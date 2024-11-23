Жители Харькова отказываются выходить на работу из-за рейдов ТЦК

Об этом сообщает «Страна.ua».

Живущие в Харькове мужчины опасаются выходить из дома из-за усилившихся рейдов территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата).

Из-за риска быть мобилизованными мужчины опасаются выходить на работу.

Сотрудники ТЦК устраивают облавы даже на предприятиях.

По словам владельца станции технического обслуживания (СТО), в Харькове сложилась такая ситуация, что есть риск не доехать до работы.

Городские предприятия при этом работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось о том, что украинцам предлагают платить деньги за освобождение от мобилизации.