Жители Харькова отказываются выходить на работу из-за рейдов ТЦК
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Живущие в Харькове мужчины опасаются выходить из дома из-за усилившихся рейдов территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата).
Об этом сообщает «Страна.ua».
Из-за риска быть мобилизованными мужчины опасаются выходить на работу.
Сотрудники ТЦК устраивают облавы даже на предприятиях.
По словам владельца станции технического обслуживания (СТО), в Харькове сложилась такая ситуация, что есть риск не доехать до работы.
Городские предприятия при этом работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось о том, что украинцам предлагают платить деньги за освобождение от мобилизации.