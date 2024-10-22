Жители Харькова отказываются выходить на работу из-за рейдов военкомов

Жители Харькова отказываются выходить на работу из-за рейдов территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом со ссылкой на соцсети сообщает издание «Страна.ua».

Облав военкомов опасаются работники разных сфер: мастера СТО, грузчики, курьеры, работники фастфудов, мастера по ремонту окон и дверей, сантехники, водители такси и сотрудники предприятий.

Волнение охватило и представителей других профессий. Сложившаяся в городе ситуация влияет на работу различных сервисов и предприятий, в связи с чем еще больше обостряется и без того сложная обстановка.

Ранее сообщалось о том, что украинцам предлагают платить деньги за освобождение от мобилизации.