Жители и гости Балашихи смогут прийти на встречу с Дедом Морозом в парке «Пехорка»

В следующую субботу в парке «Пехорка» подмосковной Балашихи состоится мероприятие «Морозные традиции». Об этом сообщили в областном Минблаго.

В ведомстве уточнили, что гости смогут посетить встречу с Дедом Морозом, творческие мастер-классы, чаепитие и не только. Также их ждет музыкально-развлекательная программа.

«Приглашаем каждого желающего окунуться в атмосферу «Морозных традиций». Парк «Пехорка» готов принять всех желающих в уютной и теплой атмосфере зимнего волшебства», — отметили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.

*Возрастное ограничение 6+