Жители и гости Московской области смогут попробовать себя в роли фермера на сыроварне

Жители и гости Подмосковья смогут примерить на себя роль фермера в ходе агровыходных, которые проходят на Истринской сыроварне Олега Сироты. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

В ведомстве уточнили, что посетители смогут подоить коров и собрать яйца в курятнике. Кроме того, для них проведут экскурсии по территории сыроварни, где можно узнать интересные факты о сыроделии и продегустировать сыр, а также мастер-классы по изготовлению сырных конфет. Для детей старше 12 лет подготовят программу детских агровыходных без заезда. Записаться на агровыходные можно по телефону: +7 (936) 000-56-48.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.

*Возрастное ограничение 6+