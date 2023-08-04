Жители и гости Одинцово теперь могут покататься на лодках и катамаранах

Новая лодочная станция открылась в Центральном парке Одинцово. Теперь для любителей водных прогулок доступно катание на лодках и катамаранах. об этом сообщили в региональном Минблаго.

Отмечается, что площадь террасы и пирса лодочной станции составляет почти двести пятьдесят квадратных метров. На настиле из лиственницы также обустроили зону отдыха с шезлонгами, пуфами и зонтами. А уже в середине августа на террасе откроется кафе, где можно будет комфортно провести время за чашечкой кофе.

На станции работают квалифицированные спасатели, которые прошли обучение и получили удостоверение «Матрос-спасатель» по стандартам ВОСВОД. С правилами проката, мерами безопасности поведения на воде, условиями и ценами можно ознакомиться непосредственно в месте оказания услуг.

В ведомстве подчеркнули, что для многодетных семей, участников боевых действий, инвалидов, пенсионеров предоставляется скидка 30%. А также для семей мобилизованных при предъявлении карты мобилизованного предоставляется бесплатно 30 минут катания на любом плавательном судне.

При этом в зимний сезон лодочная станция переформатируется в зону проката коньков с организованными безопасными спусками с пирса на лед.

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