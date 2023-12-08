Жители и гости Подмосковья могут принять участие в карнавальном забеге

Жители и гости Московской области смогут принять участие в карнавальном забеге «Space Carnival-2023», который пройдет в это воскресенье в Центральном городском парке Королева. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

«Юным и взрослым участникам предстоит не только пробежать дистанцию, но и проявить фантазию в создании своего карнавального образа. Участие в забегах платное», — говорится в сообщении.

Пройти регистрацию можно на сайте. В финале мероприятия пройдет церемония награждения победителей. Для участников мероприятия подготовят теплые раздевалки, камеры хранения, пункты питания с горячим чаем. Отметим, что мероприятие пройдет при информационной поддержке Минкульттуризма Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.

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