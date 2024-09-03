Жители и гости Подмосковья смогут посетить праздник урожая
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Павлово-Посадском городском округе пройдет праздник «Урожайный Посад», мероприятие состоится в конце сентября на территории дома культуры «Октябрь». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Гостей ждут конкурсы, мастер-классы, выставка художественных и народных ремесел, праздничный концерт. Отдельную программу подготовят для детей. Праздник пройдет на пешеходной зоне «Родина павловопосадского платка», вход свободный.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.
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