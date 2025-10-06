Жители и гости Сергиева Посада смогут обратиться к мощам святого Патриарха Тихона

Жители и гости Сергиево-Посадского округа смогут обратиться к мощам святого Патриарха Тихона, ковчег прибыл туда в честь 100-летия со дня блаженной кончины Патриарха Тихона по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Святыню встретили накануне у стен Успенского кафедрального собора, на праздничной литургии присутствовали священники со всей Сергиево-Посадский епархии, глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова с дочерью. Обратиться к святителю Тихону можно с любыми молитвами, поклониться мощам святого можно будет в понедельник, 6 октября, в Успенском кафедральном соборе по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Болотная, 39.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.