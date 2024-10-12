Жители и гости столицы смогут увидеть очередную церемонию развода караулов в Кремле только в 2025 году

Сегодня на Соборной площади Московского кремля состоялась завершающая в текущем году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. Об этом сообщает РИА Новости.

Множество зрителей мероприятия, включая иностранных путешественников, смогли увидеть объединение различных элементов отечественных воинских ритуалов, в том числе и демонстрацию строевых приемов с оружием, элементов «конной карусели» с музыкальным сопровождением оркестра.

Уточняется, что подготовка к разводу пеших и конных караулов шла примерно четыре месяца в ежедневном режиме, кроме выходных дней. В рамках программы рота спецкараула Президентского полка продемонстрировала динамичные перестроения военнослужащих в различные фигуры, уверенное владение оружием, синхронность и четкость при выполнении специальных строевых приемов.

В мероприятии участвовали 12 всадников на лошадях русской верховой, тракененской и ганноверской пород вороной и гнедой масти.

Ранее сообщалось, что более 15 тыс. человек посетили яблочно-книжный фестиваль в Коломне.