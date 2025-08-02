Ученый предупредил о крайне быстром приближении межзвездного объекта к Земле

Астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб забил тревогу в связи с приближением к Земле загадочного межзвездного объекта, который ученые ранее прозвали 3I/ATLAS, передает Daily Mail.

По расчетам исследователя, данное космическое тело достигнет нашей планеты в период между 21 ноября и 5 декабря 2025 года.

О находке в космосе накануне сообщила газета New York Post (NYP). Отмечалось, что профессор Леб, знаменитый своими исследованиями первого межзвездного объекта Оумуамуа, начал отслеживать 3I/ATLAS сразу после его обнаружения 1 июля 2025. Происхождение и природа космического тела остаются загадкой.

Особую озабоченность у Леба вызывают необычно большие размеры объекта, которые не характерны для известных межзвездных тел. Он высказал предположение, что 3I/ATLAS может представлять собой не просто космическое тело естественного происхождения, а настоящий искусственно созданный объект.

Научное сообщество пока сохраняет сдержанность в оценках. Большинство астрономов склоняются к версии, что это все же природный объект, возможно, крупный астероид или комета из межзвездного пространства.

В ближайшие месяцы ученые планируют провести серию наблюдений, чтобы уточнить траекторию и природу загадочного гостя. Особое внимание будет уделено поиску возможных признаков искусственного происхождения объекта.

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