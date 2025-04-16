Жители Ивановской области пожаловались на несвоевременное оповещение об атаке ВСУ

Жители округа Шуя Ивановской области заявили, что получили СМС об атаке БПЛА лишь спустя два часа после начала нападения ВСУ с воздуха. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на жалобы населения в соцсетях.

В Ивановской области 16 апреля сбили семь вражеских дронов, в том числе типа «Лютый». Один из БПЛА взорвался в районе детского дома в Шуе. Сами жители этого округа заявляют: не все получили оповещения о скорой атаке, а некоторые лишь с опозданием на два часа, когда враг уже запустил беспилотники.

Отмечается, что первые взрывы были слышны в 07:00–08:00 часов утра мск, однако оповещения некоторым поступили в 10:00. В Минобороны РФ подчеркивали, что атаку на Ивановскую область фиксировали в 08:00.

Администрация Шуи и местное МЧС пока ситуацию уральским корреспондентам не комментировали.

По данным SHOT, БПЛА украинских сил нес в себе осколочно-фугасный снаряд. Взрывчатка, предварительно, была весом в 60 килограммов.

Ранее эксперты выяснили, откуда бойцы ВСУ запускали БПЛА по Ивановской области.