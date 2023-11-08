Жители ЯНАО смогут сообщить о бродячих собаках через Госуслуги

В соцсетях администрации города Губкинский также прикреплены ссылки для скачивания мобильного приложения на разные платформы.

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», администрация Губкинского (города в Ямало-Ненецком автономном округе) опубликовала на своей странице в социальных сетях новую запись. Там ведомство рассказало том, что теперь местные жители могут сообщить о бродячих собаках во дворе с помощью сервиса «Госуслуги. Решаем вместе».

Бродячие собаки действительно могут представлять опасность для людей. Наверняка многие хотя бы раз слышали о случаях, когда беспризорное животное набросилось на человека. Поэтому существование такой формы обратной связи очень важно для решения проблемы.

Напомним, ранее в Минцифры сообщили о запуске сервиса для проверки паспорта на Госуслугах. Эта функция позволить определить, «что за человек перед вами».