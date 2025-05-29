Жители ЯНАО стали получать подозрительные звонки от главы района

Мошенники, используя технологии дипфейков, звонят гражданам от имени главы муниципалитета Кирилла Трапезникова. Аферисты сообщают о «неправильно начисленной зарплате», пытаясь получить доступ к персональным данным и банковским реквизитам северян.

Граждан призвали к бдительности. Кирилл Трапезников через социальные сети подчеркнул, что никому не звонит. Это мошенники. Кроме того, никаких перерасчетов и доплат таким образом не производится. Все вопросы решаются через компетентные органы, кабинет Госуслуг, на приемах администрации и так далее.

Ранее SHOT сообщил, что мошенники массово разводят школьников.