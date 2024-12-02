Жители ЯНАО в восемь раз чаще стали болеть микоплазменной пневмонией

Ямальский Роспотребнадзор сообщил, что в регионе количество заболевших микоплазменной пневмонией выросло в восемь раз за год. Об этом со ссылкой на ведомство пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Специалисты напомнили, что чаще всего микоплазменной пневмонией болеют дети и люди с ослабленным иммунитетом, часто это жители, имеющие хронические заболевания. Сейчас ситуацию с болезнью в ЯНАО оценивают как идущую на спад.

Отмечают и положительные изменения. Например, ни одно образовательное учреждение не было закрыто полностью. Временно остановили обучение 19 классов в 14 школах и пяти групп в детсадах разных ямальских городов.

Переводить детей на дистант или ограничивать на фоне распространения болезни важно, так зараза — контагиозная. Опаснее всего, если болезнь протекает атипично.

«Атипичность в чем проявляется: она начинается потихоньку, там нет температуры 39, боли в грудной клетке нет. Она только рентгенологически определяется, главным образом. Заболеваемость микоплазменными пневмониями снижается. Ситуация под контролем. Каких-то тяжелых форм, ситуаций, прохода через реанимацию мы не наблюдаем», — объяснила руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко.

Первыми тревожными звоночками начала микоплазменной пневмонии являются продолжительная повышенная температура и сухой кашель. Эти симптомы длятся не меньше трех дней. Врачи напомнили, что нужно обращаться в больницу, если ребенок чувствует такие ухудшение больше суток.

Ранее сообщалось, что пневмония может привести к смерти при некоторых болезнях.