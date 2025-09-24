Жители ЯНАО забили тревогу из-за замерзающей в озере краснокнижной птицы

В ямальской деревне Тадебя-Яха разворачивается драма с участием краснокнижного лебедя, оказавшегося в ледовом плену. Птица, предположительно, получившая травму крыла, не может улететь с озера, которое стремительно покрывается льдом, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на соцсети.

Местные жители, обнаружившие лебедя 24 сентября, оставили многочисленные обращения в МЧС и районную администрацию пока не привели к активным действиям по спасению.

Администрация Тазовского района, комментируя ситуацию, подтвердила, что держит вопрос на контроле. Основная сложность — труднодоступность фактории Тадебя-Яха, что осложняет оперативное прибытие специалистов.

На данный момент решено, что местные жители продолжат наблюдение за птицей и получат инструкции по отлову и временному содержанию лебедя в случае непосредственной угрозы.

«В данный момент лебедь не находится в непосредственной опасности, при необходимости птицу транспортируют в Тазовский ближайшим бортом», — ответили представители администрации.

