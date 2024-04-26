Жители Югры помогли восстановлению воинского мемориала в Авдеевке

Памятник советскому солдату в Авдеевке будет восстановлен благодаря неравнодушию жителей Югры (ХМАО). Как сообщает ugra-news.ru , общими усилиями жители смогли собрать нужную сумму для продвижения работ.

Памятник советскому воину в Авдеевке был создан еще в 70-е годы на месте братской могилы воинов Южного фронта. Они погбили в боях за Донбасс в 1943 году. В ходе миссий в Авдеевке, в частности и действиям ВСУ, памятник пришел в ужасное и почти неузнаваемое состояние. После освобождения города жители кинули клич о просьбе восстановить монумент.

Помочь решили жители из ХМАО. Югорчане хотели успеть до 9 мая, чтобы жители в День Победы смогли почтить память павших у обновленного памятника. Недавно волонтер и руководитель организации «Сбор ХМ» Кристина Филиппенко с радостью сообщила, что сбор был закрыт. Общими усилиями за несколько дней была достигнута сумма почти в миллион.

По договору поставки перечислили 702 тысячи рублей. Остаток будет находиться на счету. Уточняются также затраты на установку памятника: старый разрушенный монумент заменят на новый, что предполагает оплату монтажа.

Новый памятник будет стоять на прежнем месте, в парке железнодорожников в Авдеевке.

Ранее стало известно, что ВСУ сбежали из села Очеретино в ДНР.