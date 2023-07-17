Жители Каширы скоро снова смогут получать медицинскую помощь в обновленном стационаре

В Каширской центральной районной больнице находится на финишной прямой капитальный ремонт корпуса стационара. Готовность данного медучреждения составляет уже почти девяносто процентов. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Отмечается, что на сегодняшний день работы завершены на всех этажах, кроме первого и правого крыла второго. Все палаты оснащены новыми системами подачи газов, кондиционирования и вентиляции. Возле каждой койки установлена кнопка вызова медицинского персонала.

Главврач Каширской больницы Юрий Володин подчеркнул, что после окончания всех работ здесь установят новую медицинскую мебель. Подчеркнем, что в корпусе не приостанавливалось оказание медицинской помощи, ремонтные работы ведутся поэтапно с опережением запланированного ранее графика.

Ранее Андрей Воробьев посетил подмосковную Ивантеевку, где проверил работу отремонтированной детской поликлиники № 2.