Жители Киева вышли на майдан в центре города и обвинили власти в коррупции

Массовая акция протеста против украинских властей проходит в центре Киева. Протестующие обвиняют правительство в коррупции и призывают президента США Дональда Трампа вступиться за них. Об этом сообщило РИА Новости.

В центре Киева на акцию протеста собралось большое количество украинцев. Они требуют привлечь к ответственности за коррупцию как действующих, так и бывших членов правительства. Они также призывают обеспечить социальную защиту ветеранов. Собравшиеся выступают с призывом к Трампу с просьбой заставить Зеленского обратить внимание на собственный народ.

По имеющимся данным, манифестанты пытались развернуть на майдане палаточный городок. Часть из них была избита, после чего лагерь был снесен, а некоторые активисты подверглись задержанию. После этого протестующие перекрыли движение на части городских улиц. По некоторым сведениям, в акции протеста участвует порядка тысячи человек.

Ранее массовые протесты в Киеве проходили 19 июня. Тогда на улицы вышли представители профсоюзов, общественники и ветераны ВСУ. Они выступили против произвола АРМА (Национального агентства по розыску и менеджменту активов), которое незаконно изымает имущество и нарушает права граждан.