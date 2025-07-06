Жители Крыма массово постят неопознанный летающий объект в небе⁠⁠

В воскресенье, 6 июля, жители нескольких населённых пунктов стали свидетелями необычного явления в небе над Крымом. Около 22:00 они заметили яркий объект, который медленно исчезал в небе.

В десятках сообщений из различных районов полуострова упоминается необычный след, который оставался заметным в течение длительного времени после того, как объект пролетел.

Хотя причина явления пока неизвестна, каналы мониторинга быстро сообщили, что объект не имеет отношения к военным действиям. В этом районе не было зафиксировано никаких учений или воздушных атак ВСУ.

Дискуссии ведутся активно: от тестирования инновационных технологий и запуска метеозондов до изучения необычных погодных феноменов.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщила о новом рекордно большом выбросе протуберанца на Солнце.