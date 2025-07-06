Жители Крыма массово постят неопознанный летающий объект в небе
Жители Крыма массово заметили неопознанный летающий объект в небе
Фото: [NASA]
В воскресенье, 6 июля, жители нескольких населённых пунктов стали свидетелями необычного явления в небе над Крымом. Около 22:00 они заметили яркий объект, который медленно исчезал в небе.
В десятках сообщений из различных районов полуострова упоминается необычный след, который оставался заметным в течение длительного времени после того, как объект пролетел.
Хотя причина явления пока неизвестна, каналы мониторинга быстро сообщили, что объект не имеет отношения к военным действиям. В этом районе не было зафиксировано никаких учений или воздушных атак ВСУ.
Дискуссии ведутся активно: от тестирования инновационных технологий и запуска метеозондов до изучения необычных погодных феноменов.
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