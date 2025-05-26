Сенатор Сергей Карякин раскрыл в беседе с Инфо24 неожиданную пользу от того, что федеральные сети вроде «Магнита» и «Пятерочки» не работают в Крыму.

Пока в новых регионах ждут прихода крупных операторов связи, Крым демонстрирует удивительную самостоятельность. Сенатор Карякин объяснил, почему отсутствие федеральных торговых сетей стало не проблемой, а возможностью для развития бизнеса.

По словам сенатора, местные предприниматели успешно заполняют нишу, которую могли бы занять федеральные сети. Кроме того, за девять лет в составе России Крым научился рассчитывать в том числе и на собственные силы.

«Внутри Крыма все абсолютно нормально. Главное, что мы уже неотъемлемая часть России, это слова президента. И поэтому мы спокойно к этому относимся. Если какая-то известная сеть или бренд хочет зайти в Крым, ради Бога. Если нет, то найдутся другие, кто это сделает», — отметил сенатор.

Ранее помощник российского президента Мединский объяснил причины передачи Украине Крыма в 1954 году.