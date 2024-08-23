Жители Курской области и приграничья получат 10 тыс. рублей из-за атаки ВСУ

Жители российского приграничья получат компенсацию после разрушения своих жилищ в ходе атаки ВС Украины. Об этом в интервью RT заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Минстрой России утвердил цену за квадратный метр для каждого приграничного региона. Исходя из этих данных будут выплачивать полную компенсацию за разрушения. Помимо этого, жителям разово выплатят по 10 тысяч рублей.

«Мы продолжаем работать, несмотря ни на что, ведем оценку разрушенных, поврежденных дорог, строений, делаем проектно-сметную документацию... Как только оперативная обстановка позволит, мы быстро начнем все это восстанавливать», — сказал вице-премьер.

Напомним, Курская область подвергается атаке ВСУ уже несколько недель. За это время часть территорий оказалась под контролем противника. Судьба почти двух тысяч граждан остается неизвестной. В регионе есть разрушения, люди переезжают подальше от потенциально опасной зоны.

Ранее сообщалось, что посол России в США заявил о неминуемой расплате Киева за Курскую область.