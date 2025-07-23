Жители Курской области начали игнорировать сигналы воздушной тревоги

В Курской области, после того как украинские войска были вытеснены с оккупированных территорий, наблюдается снижение внимания к сигналам воздушной тревоги среди местного населения. Об изменении в поведении курян рассказал ветеран СВО и депутат областной думы Дмитрий Гулиев в интервью «МК».

Он отметил, что, несмотря на налаженную систему оповещения и наличие убежищ, жители привыкли к постоянной угрозе и не всегда торопятся укрыться в безопасном месте.

Гулиев подчеркнул высокую эффективность противовоздушной обороны, которая, по его словам, практически полностью нейтрализует ракетные и беспилотные атаки на Курск. Кроме того, активно ведется работа по защите ключевых объектов с использованием средств радиоэлектронной борьбы.

Также применяются физические методы защиты, такие как установка сетки-рабицы, мешков с песком и металлических конструкций, предназначенных для отклонения точки взрыва снарядов от защищаемых объектов. Депутат добавил, что предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и инфраструктуры региона.

Ранее сообщалось, что российские военные предупредили о новых попытках прорыва ВСУ на территорию РФ.