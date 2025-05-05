Жители Махачкалы рассказали, как спасались во время перестрелки

Сотрудница фотостудии и очевидцы перестрелки в Махачкале рассказали URA.RU, как застали инцидент и где прятались от пуль.

Стрельба произошла на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Нападавшие застали местных жителей и сотрудников ДПС МВД по Республике Дагестан врасплох. По словам очевидцев, люди разбегались от автоматной очереди в панике. Многих укрыли в ближайшей фотостудии.

«Мы сами попросили людей, которые около нас были, чтобы они зашли, спрятались», — рассказала работник фотостудии корреспонденту URA.RU.

Напомним, что 5 мая в Махачкале произошла стрельба, после которой был введен план «Перехват». Погибли три правоохранителя, также пострадала несовершеннолетняя девочка. Позже стали известны причины, по которым началась стрельба в Махачкале.