Жители Мелеуза встретили санитарный состав с ранеными военными на вокзале

Санитарный поезд с ранеными из зоны СВО был замечен в Мелеузе. По данным местного издания «Путь Октября», состав проследовал через городской вокзал без остановки, однако жители города пришли на перрон, чтобы поддержать военнослужащих, направлявшихся в госпиталь, пишет Лента.ру.