Жители Московской области могут отправить письмо Деду Морозу в электронном виде

Жители Московской области могут отправить письмо Деду Морозу не только в почтовом отделении, но и дистанционно с помощью электронного заказного письма. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

Для этого нужно авторизоваться по ссылке, нажать на кнопку «Письмо Деду Морозу», загрузить текст послания или написать его в шаблоне. Почта распечатает послание и доставит адресату в течение пяти-семи дней.

Отметим, что отправить письмо новогоднему волшебнику можно также традиционным способом. Он находится по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.