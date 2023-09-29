Жители Московской области могут получить почтовый адрес через «Добродел»

Жители Московской области смогут получить почтовый адрес через «Добродел», такая услуга доступна в новой версии приложения. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

В ведомстве также перечислили самые распространенные случаи, когда может потребоваться почтовый адрес. Так, он необходим, чтобы сделать регистрацию по месту жительства, продать или купить недвижимость, отправить детей в школу или детский сад. Адрес можно будет присвоить земельному участку, дому, квартире, офису и машино-месту. Чтобы подать заявление, нужно в приложении выбрать раздел «Услуги» — «Все услуги» — «Земля и стройка» — «Присвоение адреса». Скачать приложение «Добродел» можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.