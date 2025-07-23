Жители Москвы и Подмосковья получили более 1,4 млн онлайн-услуг в отделении СФР

С начала 2025 года отделение СФР по Москве и Московской области оказало жителям более 1,4 млн услуг в электронном виде, они доступны на портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе отделения.

Так, например, онлайн-услуги доступны для семей с детьми, они могут подать заявления на детские пособия, распорядиться материнским капиталом или узнать размер его остатка. Кроме того, такие возможности есть у работающих жителей, граждан пенсионного возраста, людей с инвалидностью. Для них также работают 107 офисов клиентских служб отделения и установлен дополнительный день приема — каждая последняя суббота месяца.

«Одним из приоритетов в работе отделения СФР по Москве и Московской области является простота и удобство получения услуг. Мы продолжаем внедрять цифровые технологии при предоставлении мер соцподдержки различным категориям граждан. Не выходя из дома можно оформить пособия на детей, социальные выплаты, пенсии», — подчеркнул заместитель управляющего отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.