Жители Москвы оказались готовы переехать в Подмосковье ради более выгодного жилья

Более половины (65%) москвичей оказались готовы переехать в Подмосковье, если им предложат более выгодные условия по покупке квартиры. Такие данные получили аналитики ГК «Садовое кольцо» в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».