Жители Москвы оказались готовы переехать в Подмосковье ради более выгодного жилья
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Более половины (65%) москвичей оказались готовы переехать в Подмосковье, если им предложат более выгодные условия по покупке квартиры. Такие данные получили аналитики ГК «Садовое кольцо» в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
Согласно исследованию, 17% респондентов готовы переехать даже при незначительной финансовой выгоде, 48% — при существенно лучших финансовых условиях. При этом 35% опрошенных оказались не готовы к загородной жизни.
«Привлекательность покупки квартиры в подмосковных жилых комплексах складывается не только из стоимости. При выборе жилья жители столицы стремятся найти разумный баланс между стремлением сэкономить и комфортом проживания», — отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.
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