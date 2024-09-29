Жители нескольких регионов России пожаловались на сбои в работе TikTok

Российские пользователи массово жалуются на сбой в работе TikTok. Это следует из данных сервиса «Сбой рф.

Приложение перестало работать в субботу вечером, а к 00:15 мск 29 сентября уже было зарегистрировано более тысячи жалоб на сбои.

Большинство обращений поступило из Москвы: на работу TikTok пожаловались 33% пользователей из столицы. На втором месте Санкт-Петербург (10%). По 5% зафиксировано из Краснодарского края, Московской и Ростовской областей.

О сбое в работе приложения также сообщили жители Самарской и Свердловской областей и Татарстана.

Напомним, что в марте 2022 года Tiktok отключил возможность для российских пользователей просматривать видео из других стран, публиковать новые ролики и вести онлайн-трансляции. Это было связано с принятием закона о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

Ранее сообщалось о том, что у некоторых россиян заработал YouTube.