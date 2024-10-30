Жители Нового Уренгоя обогатили мошенников на пять млн рублей

В Новом Уренгое мошенники смогли обмануть трех жителей и лишить их крупной суммы, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местный УВМД.

Случаи мошенничества в Новом Уренгое произошли за последние несколько дней. Первой жертвой обмана стала женщина, поверившая лже-сотруднику банка. Он убедил ее предоставить личные данные, а также перевести миллион «безопасный счет».

Другой мужчина повелся на соблазнительное предложение по покупке квартиры, отдав 130 тысяч рублей мошенникам в качестве предоплаты за несуществующее жилье. «Продавец» ожидаемо исчез.

Однако рекордсменом среди всех оказался другой мужчина, с которым связался «сотрудник ЦБ». Он рассказал легенду про оформление кредита неизвестными и посоветовал северянину перевести деньги на якобы безопасный счет. Горожанин перевел четыре миллиона рублей, о чем вскоре пожалел.

По всем этим случаям, как уточняет ведомство, возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что военные из ВСУ стали активно вымогать деньги у родственников пленных.