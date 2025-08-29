Жители Новой Москвы обнаружили «могильные камни» у дома

В Новой Москве обитатели одного из дворов обнаружили у себя под окнами странную инсталляцию, напоминающую кладбище. Об этом проинформировал телеграм-канал MSK1.RU.

На фотографиях, распространившихся в интернете, можно увидеть массивные плиты серого цвета, установленные вертикально, и небольшие ямки в земле. Общий вид создает впечатление надгробий.

Однако, как выяснилось, подобный эффект возник из-за того, что коммунальные службы извлекли из земли декоративные элементы и временно оставили их на поверхности. Причины проведения работ пока не установлены. В управляющей компании от комментариев воздержались.

Ранее сообщалось, что челябинская вдова бойца СВО получила счет за бесплатное место захоронения.