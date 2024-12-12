Жители Новосибирска пожаловались на кипяток их кранов с холодной водой

Жители домов по улице Невельского в Новосибирске вот уже третий месяц сидят без холодной воды. Вместо нее из холодных кранов идет кипяток. В унитазе тоже течет горячая вода.

Люди оставляли жалобы на портале «Решаем вместе», обращались в местную прокуратуру, но проблема так и не была решена.

Представители надзорного ведомства не увидели нарушений в работе коммунальных служб.

На жалобы горожан отреагировали в ресурсоснабжающей организации. Рабочие раскопали проблемный участок коммуникаций, но на этом все закончилось.

В результате вода стала поступать под здания, что привело к затоплению подвалов. В подъездах появилась плесень. Такая ситуация губительна для конструкций дома, так как он был построен в 50-х годах. Деревянные перекрытия в затопленных зданиях отсыревают и гниют.

Ранее сообщалось о том, что мошенническая схема с заменой счетчиков стала распространяться в России.