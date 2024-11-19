Беспилотники ВСУ повредили ЛЭП в Белгородской области

Украинские беспилотники сбили над Белгородской областью. Как сообщил в официальном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, были повреждены линии электропередач.

Основную атаку ВСУ отбивали в городе Алексеевка. Как сообщил глава области, в регионе оперативно сработали системы ПВО, сбили несколько образцов вражеских БПЛА. Хотя прямых попаданий удалось избежать, обломки смогли нанести некоторые повреждения.

Например, из-за элементов украинских беспилотников на одном из предприятий частичные разрушения получили производственные помещения. Кроме того, обломки повредили местные линии электропередач.

«Жители нескольких улиц временно остаются без света», — отметил Гладков.

Над восстановлением подачи электроэнергии работают специалисты.

Напомним, что 19 ноября ВСУ выпустили БПЛА в сторону Воронежской области. Атаке подверглось промышленное предприятие.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский анонсировал использование дальнобойных дронов и ATACMS.