Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

Владимир Путин рассказал, как встречают российских военных в освобожденных городах, и пообещал полное восстановление инфраструктуры и жилья для всех жителей. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании Совета по правам человека президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений о ситуации на освобожденных территориях. Он сообщил, что граждане, оставшиеся в городах в зоне специальной военной операции, встречают российских военных со словами о том, что долго их ждали.

Глава государства акцентировал внимание на гуманитарной и восстановительной миссии. Он заверил, что во всех населенных пунктах, которые были освобождены силами ВС РФ, будет полностью восстановлена инфраструктура. Власти также окажут необходимую помощь в восстановлении разрушенного и поврежденного жилья, чтобы вернуть людям нормальные условия жизни.

В своем выступлении российский лидер также коснулся истоков конфликта. Он заявил, что Россия пытается завершить спецоперация, которая, по его мнению, началась с государственного переворота на Украине.

Ранее Путин потребовал пресечь случаи выселения семей военнослужащих.