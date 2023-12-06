Жители Подмосковья 19 тысяч раз воспользовались сервисом онлайн-записи на техосмотр в этом году

В этом году жители Московской области девятнадцать тысяч раз воспользовались сервисом онлайн-записи на прохождение техосмотра транспортных средств на региональном портале госуслуг.

Как напомнила глава министерства государственного управления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, слова которой приводит пресс-служба ведомства, сервис онлайн-записи на техосмотр работает уже два года. Для того, чтобы воспользоваться им, нужно на регпортале выбрать ближайший пункт ТО и заполнить короткую форму.

Онлайн-услугой записи на ТО могут воспользоваться владельцы легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тягачей, мотоциклов, мопедов, транспортных средств с прицепами и полуприцепами. Более подробная информация о сервисе и карта пунктов техосмотра доступны по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробье рассказал, что в этом году в Московской области оцифровали еще тридцать госуслуг.