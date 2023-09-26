Жители Подмосковья благодаря телемедицине оформили свыше 700 тысяч онлайн-рецептов на льготные лекарства

С января текущего года жители Подмосковья посредством онлайн-консультаций с врачами оформили свыше семисот тысяч электронных рецептов на льготные лекарственные препараты. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«На сегодняшний день, благодаря телемедицине, можно продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить консультацию врача по различным вопросам, в том числе после диспансеризации», - напомнила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

После получения электронного рецепта пациент может обратиться в любую аптеку госсети «Мособлмедсервис». Там ему потребуется только назвать свои данные.

Вся информация о выписанных рецептах доступна в личном кабинете пациента на областном сайте госуслуг «Здоровье».

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